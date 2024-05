Avellino-Catania, probabili formazioni: dubbio Gori, Ndoj dalla panchina

E’ tutto pronto per Avellino–Catania, match valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si tratta di una gara decisiva per le due compagini, dopo l’1-0 dell’andata che ha visto...

Mediagol ⚽️ 25 maggio - 15:20

E' tutto pronto per Avellino-Catania, match valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si tratta di una gara decisiva per le due compagini, dopo l'1-0 dell'andata che ha visto trionfare i siciliani in casa. La sfida di ritorno si gioca oggi alle 20.30 allo stadio "Partenio".

Chi strapperà il pass per il turno successivo incontrerà una tra Vicenza o Padova nella Final Four in programma il 28 maggio e il 2 giugno andata e ritorno. Si tratta dell'ultimo step prima della finale (5 e 9 giugno, andata e ritorno) che decreterà la quarta squadra di Serie C promossa in cadetteria dopo le promozioni dirette di Juve Stabia, Mantova e Cesena.

COME ARRIVA L'AVELLINO — Nonostante il risultato dell'andata per i padroni di casa sarà sufficiente vincere con lo stesso risultato dell'andata per qualificarsi. Il motivo è relativo al migliore piazzamento in classifica alla fine della regular season che ha visto i campani chiudere al secondo posto il campionato. In caso di risultato uguale a quello dell'andata non sarà necessario ricorrere a tempi supplementari né a eventuali calci di rigore.

COME ARRIVA IL CATANIA — Gli etnei, qualificatisi ai playoff unicamente in virtù del successo maturato in Coppa Italia di Serie C - nonostante la stagione disastrosa e i playout evitati nell'ultimo turno di campionato, partiranno coi favori del pronostico grazie al successo di martedì scorso deciso dal gol di Cianci al 71°.

PROBABILI FORMAZIONI — AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, Rocca; Sgarbi; Patierno, Sgarbi. All. Pazienza.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Tello, Welbeck, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida tra Avellino e Catania, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio "Partenio", contrariamente a quanto accaduto per la sfida dell'andata, non sarà visibile in tv in chiaro sulla Rai. La gara sarà trasmessa sui canali di Sky (ma solo per abbonati) e su Sestarete TV (esclusivamente per la Sicilia, canale 81 del digitale terrestre).