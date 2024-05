Catania-Avellino, probabili formazioni: Zeoli con Cianci-Di Carmine, Patierno dal 1′

L'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Angelo Massimino".

Mediagol ⚽️ 21 maggio 2024 (modifica il 21 maggio 2024 | 14:43)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Angelo Massimino". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Catania ospiterà l'Avellino nel match valevole per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Stadio sold-out ed entusiasmo alle stelle per i padroni di casa, nonostante la recente sconfitta per 1-0 maturata contro l'Atalanta U23. Un ko al ritorno che ha comunque consentito agli etnei di staccare il pass per il turno successivo alla luce dell'1-0 dell'andata, grazie al ruolo di testa di serie che si sono guadagnati vincendo la Coppa Italia di Serie C.

I campani hanno chiuso la regular season al secondo posto del Girone C con 69 punti. Frutto di venti vittorie, nove pareggi e nove sconfitte, con sessantadue gol all'attivo e appena ventinove reti subite. Numeri importanti che indicano la forza della formazione guidata da mister Pazienza. E' riuscito a salvarsi all'ultima giornata il Catania, che in campionato ha conquistato quarantacinque punti. Uno score frutto di dodici successi, nove pareggi e ben diciassette ko; trentanove le reti siglate in trentotto partite, trentotto i gol al passivo.

Intanto, al cospetto della compagine di Zeoli, Pazienza potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, il solo Simone Benedetti. Mentre il tecnico del Catania dovrà fare a meno di Diego Peralta, Klavs Bethers, Tommaso Silvestri e Marcos Curado. I rossazzurri scenderanno con ogni probabilità in campo con il consueto 3-5-2. Zeoli punterà su Furlan tra i pali, in attacco spazio a Cianci e Di Carmine. Non è da escludere l'inserimento dal primo minuto di Tello per far rifiatare qualcuno dei giocatori più impiegati a centrocampo. Gli irpini dovrebbero giocare a specchio, in avanti ecco Gori con Patierno.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Celli; Bouah, Zammarini, Welbeck, Cicerelli, Castellini; Cianci, Di Carmine. Allenatore: Zeoli.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Frascatore, Cionek, Cancellotti; Ricciardi, Armellino, De Cristofaro, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. Allenatore: Pazienza.

DOVE VEDERE CATANIA-AVELLINO IN TV — La sfida Catania-Avellino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 252 ed in chiaro su Rai Sport. Inoltre il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e Now. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.