Palermo, parla l’agente di Insigne: “I due anni a Palermo non li reputo negativi”

“La trattativa è nata circa tre settimane fa, quando è cominciato l’interessamento da parte dell’Avellino nei confronti del giocatore. C’erano anche altre offerte, ma lui ha voluto fortemente tornare al’Avellino. Avevamo anche altre due squadre interessate, sempre in Serie B, ma lui ha preferito l’Avellino per una serie di ragioni personali e professionali. Parliamo del club dove ha mosso i primi passi in Serie B, dove ha fatto molto bene e ha stretto un grande legame con i tifosi. Tornare qui ha un significato importante per lui. Ha una grandissima voglia di rivalsa. Credo davvero che questo possa essere un anno molto importante per lui. I due anni a Palermo non li reputo negativi. Anzi, la scorsa stagione era cominciata benissimo. Poi, purtroppo, ha avuto un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per circa un mese, e successivamente non ha più trovato spazio. A gennaio la squadra ha cambiato modulo, sono arrivati altri giocatori e lui non ha avuto più l’opportunità di giocare. Però, fino a novembre, la sua stagione a Palermo era stata ottima. Con i biancoverdi firmerà un contratto biennale, con opzione per un terzo anno al verificarsi di determinate condizioni”.