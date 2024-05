Playoff Serie C: il quadro del secondo turno nazionale, sarà Catania-Avellino

Sono Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Questa mattina, il sorteggio del secondo turno a cui prenderanno parte le seconde classificate nei tre gironi di Lega Pro. A determinare gli accoppiamenti l’ex allenatore di Monza e Milan, Cristian Brocchi. Poche squadre rimaste e un solo posto nella prossima Serie B. Dopo il sorteggio, è stato compilato anche il tabellone che traccerà il percorso delle squadre fino alla finale. Andranno in scena due partite di andata e ritorno, in caso di pareggio passerà la miglior classificata, ovvero la testa di serie (Padova, Torres, Avellino e Carrarese). Non ci saranno tempi supplementari e/o calci di rigore, la gara di ritorno verrà disputata in casa della miglior classificata nel campionato di Serie C 2023/2024.