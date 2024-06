Avellino, Pazienza: “Vicenza? Nessuna rivalsa, ma vogliamo la finale”

Equilibrio: "E' determinante, in una gara come quella di domani non si può pensare di non sbagliare, bisogna farlo il meno possibile, ma con la voglia e il desiderio di passare il turno e arrivare in finale".

Sulla tattica: "Ottima prestazione all'andata, che dobbiamo mettere poi in campo anche domani, attraverso a delle soluzioni provate, sia ai playoff che in corso della stagione. In queste ultime ore lavoreremo per trovare la soluzione giusta e adeguata. Consapevolezza? E' quella di aver affrontato una squadra forte, mettendola in difficoltà, grazie a ritmi altissimi, cosa che magari loro non si aspettavano. Cercheremo di farlo anche al Menti. A differenza dell'andata cercheremo di fare quel gol per andare in finale".