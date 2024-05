Avellino-Vicenza, probabili formazioni: Pazienza con Gori, Ferrari dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Partenio-Lombardi". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Avellino ospiterà il Vicenza nella semifinale d'andata dei playoff di Serie C. Il ritorno andrà in scena domenica 2 giugno al "Menti". I padroni di casa hanno esordito nel turno precedente, eliminando in rimonta il Catania al termine di un doppio confronto molto equilibrato. Il Vicenza tornerà in campo dopo aver battuto Taranto e Padova, senza subire gol. In semifinale, in caso di parità (di punti e gol) al 180', verranno meno i benefici derivati dalla classifica finale della regular season: si procederà prima con i supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore. Una sfida molto interessante che metto in palio la finale, da giocare sempre in gare di andata e ritorno, contro una tra Benevento e Carrarese.