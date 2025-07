Palermo, ufficiale la cessione di Insigne: il comunicato

Roberto Insigne, dopo giorni di trattative, è stato ufficialmente ceduto all'Avellino, compagine neopromossa della serie cadetta. Di seguito il comunicato della società rosanero che attesta la cessione dell'ex Benevento: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Roberto Insigne all’US Avellino. A Roberto i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".