Sirene azzurre per Luca Koleosho. Il classe 2004, in forza al Paris FC ma di proprietà del Burnley, è seguito da alcuni club di Serie A. Il club inglese è retrocesso in Championship, mentre il Paris si è salvato senza particolari difficoltà. Appare difficile una permanenza dell'italiano in Inghilterra. Genoa e Monza fiutano l'affare.

Gli occhi del Grifone - e non solo

Il Genoa ha salutato Ruslan Malinovskyi al termine del campionato, prossimo al trasferimento al Trabzonspor, ed è alla ricerca di profili nuovi per la trequarti. Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, spinge per riscattare Tommaso Baldanzi dalla Roma, e nel frattempo dalla capitale si tenta la mossa El Shaarawy, ma la dirigenza segue con attenzione anche il classe 2004. Koleosho andrebbe a rinforzare la fascia sinistra, aggiungendo un pollice "azzurro" all'attacco genoano, oltre che un giocatore rapido bravo nell'uno contro uno e rapido con la palla tra i piedi. Sul giocatore c'è anche il Monza, che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A, che i brianzoli disputeranno da neopromossi.

In campo con la nazionale

Koleosho è uno dei pupilli di Silvio Baldini. Titolarissimo con l'under 21, adesso che Baldini è il Ct a interim della nazionale maggiore, anche Koleosho è pronto per scendere in campo questa sera, nella gara amichevole contro il Lussemburgo.

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