Il giocatore di proprietà del Burnley, in prestito al Paris FC, scenderà in campo con la nazionale di Baldini questa sera.
Sirene azzurre per Luca Koleosho. Il classe 2004, in forza al Paris FC ma di proprietà del Burnley, è seguito da alcuni club di Serie A. Il club inglese è retrocesso in Championship, mentre il Paris si è salvato senza particolari difficoltà. Appare difficile una permanenza dell'italiano in Inghilterra. Genoa e Monza fiutano l'affare.
Gli occhi del Grifone - e non solo
Il Genoa ha salutato Ruslan Malinovskyi al termine del campionato, prossimo al trasferimento al Trabzonspor, ed è alla ricerca di profili nuovi per la trequarti. Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, spinge per riscattare Tommaso Baldanzi dalla Roma, e nel frattempo dalla capitale si tenta la mossa El Shaarawy, ma la dirigenza segue con attenzione anche il classe 2004. Koleosho andrebbe a rinforzare la fascia sinistra, aggiungendo un pollice "azzurro" all'attacco genoano, oltre che un giocatore rapido bravo nell'uno contro uno e rapido con la palla tra i piedi. Sul giocatore c'è anche il Monza, che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A, che i brianzoli disputeranno da neopromossi.
In campo con la nazionale
Koleosho è uno dei pupilli di Silvio Baldini. Titolarissimo con l'under 21, adesso che Baldini è il Ct a interim della nazionale maggiore, anche Koleosho è pronto per scendere in campo questa sera, nella gara amichevole contro il Lussemburgo.
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