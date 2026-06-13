Il Genoa dopo un campionato positivo si prepara alla prossima stagione con ottimismo, tentando di confermare chi ha offerto prestazioni positive contribuendo alla salvezza senza patemi della formazione ligure. Tra questi, ovviamente c'è l'allenatore Daniele De Rossi, che subentrando a Veira, ha guidato il Genoa alla ripresa dopo un inizio di campionato totalmente disastroso.

Un altro profilo che ha contribuito alla salvezza della Genova sponda rossobù è Tommaso Baldanzi, che, arrivato in prestito dalla Roma nel mercato invernale, ha offerto sempre prestazioni positive dando qualità al reparto offensivo e al centrocampo. Ma il prossimo 30 giugno dovrebbe scadere il prestito e dovrebbe fare ritorno alla Roma.

Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa avrebbe trovato l'accordo con la società capitolina per il ritorno del classe 2003, nuovamente in prestito ma con la opzione dell'obbligo di riscatto. Zero reti ma due assist avrebbero convinto la società ligure a puntare di nuovo su di lui. Nonostante alla Roma non abbia trovato parecchio fortuna, anche a causa della folta concorrenza, la qualità dell'ex Empoli è evidente e per il Genoa potrebbe rappresentare un colpo di assoluta importanza.

Si attendono novità nelle prossime ore, ma, con ogni probabilità, Baldanzi continuerà ad indossare la maglia del Genoa anche la prossima stagione. Inizia così, dunque, il calciomercato per i liguri che puntano ad una conferma di quanto fatto e ad un campionato tranquillo senza spiacevoli sorprese.

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