Sampdoria-Palermo, Gds: “Ex a Marassi, da Verre a La Gumina. Kasami e Corini…”

Punti pesanti in palio sotto la Lanterna. Sampdoria e Palermo si sfideranno a Marassi in un momento delicato, per ragioni e criticità diverse, alla ricerca di una vittoria che possa fornire un impulso decisivo ai rispettivi percorsi in campionato. Grande delusa del torneo cadetto dopo questo primo scorcio di stagione, la compagine blucerchiata non riesce a trovare continuità prestazionale e di risultati. Al netto delle dichiarazioni di prassi, il match contro il Palermo potrebbe essere decisivo per il futuro di Pirlo sulla panchina del club doriano. Palermo che ha frenato bruscamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: un punto in due gare interne contro Spezia e Lecco e la sconfitta contro la matricola lombarda al Barbera che pesa come un macigno sul piano psicologico. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su un aspetto di contorno legato alla gara tra liguri e rosanero, ovvero la presenza di vari ex che hanno segnato o appena lambito la storia di entrambi i club. Da Valerio Verre, giunto con grandi credenziali ed altrettante aspettative nella scorsa sessione invernale di mercato in Sicilia, partito alla grande con la maglia rosanero ed autore anche di uno spettacolare gol da centrocampo nel match pareggiato al Barbera col Frosinone di Grosso. assist, personalità e giocate di qualità che si sono progressivamente dissolte in una seconda parte di stagione in cui Verre, complice anche qualche infortunio, non è mai riuscito a raggiungere il top della condizione. Sponda blucerchiata anche per Nino La Gumina, formatosi calcisticamente nella cantera rosanero e protagonista anche con la prima squadra, debuttando in A contro il Milan e realizzando nove reti nel torneo cadetto conclusosi con la doppia e discussa finale playoff contro il Frosinone di Longo. Numerosi i rumors che paventavano un ritorno di La Gumina nel capoluogo siciliano, indiscrezione che non hanno mai trovato concretezza e fondamento reale. Ex Palermo anche Kasami, che ha vestito la maglia rosanero in Serie A nella stagione 2010-2011 collezionando ventisei presenze. Parentesi blucerchiata per il tecnico del Palermo Eugenio Corini: da calciatore il coach di Bagnolo Mella approdò alla Sampdoria nel 19992, a poche settimane dalla storica finale di Coppa dei Campioni persa daila compagine genovese contro il Barcellona a Wembley.