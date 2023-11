Brunori e le parole di Toni: “Un onore entrare nella storia del Palermo. City Group…”

"Sono molto arrabbiato con te perché mi hai superato (ride, ndr). Scherzo, sono molto contento. Voglio che fai tanti altri gol e che riporti il Palermo in Serie A. Mi raccomando, forza Palermo!". E' il messaggio di Luca Toni indirizzato al capitano rosanero, Matteo Brunori , che di recente ha superato nella classifica marcatori all time del Palermo proprio l'ex attaccante. "Fa enormemente piacere stare in una classifica dove ci sono campioni del Mondo, entrare nella storia del Palermo è un onore grandissimo. Spero di restarci", ha dichiarato lo stesso Brunori , intervistato ai microfoni di Dazn ."Io stando da più anni qua ho vissuto qualche difficoltà logistica, di campi. Adesso il City Group ci ha messo a disposizione tutto, anche un centro sportivo bellissimo. Non ci fanno mancare niente. Abbiamo tutto per esprimerci bene in campo. Poi indossare questa maglia ha un peso specifico, ti viene automatico pensare a tutti quei giocatori passati da Palermo", ha proseguito.

LA CARRIERA -"Sono partito da Foligno, ancora c'era la C2. Dopo diversi anni in giro mi sono trovato dopo una retrocessione con la Pro Patria senza squadra. Sono ripartito dall'Eccellenza, giocavo con gli amici vicino casa. Dopo due anni ho avuto l'opportunità di andare in Serie D, da lì ho ricominciato. Mi comprò il Parma, sono tornato tra i professionisti ad Arezzo. Poi il Pescara e successivamente ho avuto la fortuna di andare alla Juventus. Ho fatto un anno a Torino, poi Chiavari. Ho girato parecchio. Adesso mi sono stabilizzato a Palermo, qui mi sento bene, mi sento a casa. Sono contento. Sangue brasiliano? I miei genitori lavoravano in quel periodo in Brasile e sono nato là. Ma sono tornato in Italia dopo appena un anno e non sono più tornato in Brasile, ci tornerò presto però. Ho avuto sempre il sogno di diventare calciatore, sin da bambino. Quando vai in Eccellenza lo vedi un po' sfumare, pensi sia difficile la risalita. Però ci ho sempre creduto, ho avuto la fortuna di trovarmi in Serie D, fare tanti gol e ripartire. Un'altra tripletta a Genova dopo Venezia? Magari, spero di fare bene, basta anche un gol se serve per portare il risultato a casa".