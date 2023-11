Brescia, si ferma Bisoli: il capitano salta il Palermo. Cistana e Adorni…

Sospiro di sollievo per Daniele Gastaldello . Il capitano del Brescia , Dimitri Bisoli , si è sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in occasione della sfida contro il Bari in seguito ad uno scontro di gioco. In un primo momento si era temuto il peggio. Invece, nel dettaglio, il centrocampista delle Rondinelle ha rimediato un trauma contusivo osseo al ginocchio sinistro.

Escluse possibili lesioni, dunque, Bisoli salterà con ogni probabilità le prossime tre partite contro Cittadella, Palermo e Cremonese, per poi tornare a disposizione del tecnico Gastaldello per il match contro il Pisa, in programma sabato 25 novembre. Inoltre, restano da valutare - in vista della gara in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" - le condizioni di Andrea Cistana e Davide Adorni, che proseguono il lavoro differenziato. Seguiranno aggiornamenti...