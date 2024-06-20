Il Brescia Calcio, meglio noto come Brescia, è una società calcistica italiana dell'omonima città lombarda che fu fondata nel 1911. Il Brescia disputerà il campionato di Serie C 2023/2024. La squadra lombarda ha chiuso la scorsa annata al sedicesimo posto del torneo di Serie B, rimediando la retrocessione sul campo dopo il playout perso contro il Cosenza. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Brescia. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra biancazzurra gioca le proprie partite casalinghe allo stadio "Mario Rigamonti". I tradizionali colori sociali del Benevento sono il bianco e l'azzurro: la maglia principale è completamente azzurra con una piccola V bianca sul cuore. Il primo stemma apparve nel 1965, consistente in un semplice scudetto azzurro, nel quale figura un leone rampante aureo (simbolo araldico della città). Nel 2010 fu introdotto l'attuale inno del club, cantato da Silvia Fusè e intitolato "Cuore bianco azzurro".