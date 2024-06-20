Dopo lo scandalo che ha colpito ieri la Serie B, con la possibilità di uno scossone in classifica dopo la fine del campionato in virtù dei quattro punti di penalizzazione al Brescia, si affaccia sulla…
Brescia
Seconda vittoria consecutiva per il Palermo, che si impone per 1-0 sul Brescia di mister Maran e prosegue la sua rincorsa verso il miglior piazzamento nei playoff. Il caffè di questa settimana è rosa.
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Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Brescia, valevole per la 28ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 17 Di…
Il Palermo si prepara a scendere in campo contro il Brescia in una sfida importante per il campionato di Serie BKT 2024/2025. La partita si giocherà allo Stadio Renzo Barbera e sarà trasmessa in…
Domenica 2 marzo, il Palermo affronterà al “Renzo Barbera” il Brescia, 14°esimo in classifica a -1 dalla zona play-out. In questo match i rosanero guidati da Alessio Dionisi avranno l'opportunità di…
Palermo, chi al posto di Brunori contro il Brescia? La scelta dei tifosi
Domenica, nella partita contro il Brescia, il Palermo dovrà fare a meno di Matteo Brunori, squalificato per un’ammonizione ricevuta nello scontro con il Cosenza. L’attaccante salterà l’incontro del…
di Leandro Ficarra Il fiele in fondo al calice di un debutto non all'altezza delle aspettative. La zuccata vincente di Adorni a fil di cronometro, su cross perfetto di Dickmann, ha regalato i tre…
Termina con il risultato di 1-0 la sfida tra Brescia e Palermo andata in scena questa sera allo stadio “Mario Rigamonti”. A decidere una rete di Adorni che ha condannato i rosanero al primo ko della…
"Maran ha detto che non sapeva cosa ci facessi lì? Non lo so neanche io (ride, ndr). Devo rivedere il gol, non so nemmeno cosa ho fatto. E’ un gol simile a quello dell’anno scorso a Genova con la…
"Siamo stati un po’ timidi nella prima parte, ma sempre tenendo bene il campo. Nel secondo tempo abbiamo tolto i timori e ci siamo lasciati andare". Così Rolando Maran, intervenuto in conferenza…
1-0: è questo il risultato della sfida tra Brescia e Palermo andata in scena questa sera allo stadio “Mario Rigamonti” e valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Gara…
"Devo ringraziare il Brescia calcio, che ci ha consentito di aprire al meglio il campionato. E’ stato organizzato tutto in maniera impeccabile e questo ci rende orgogliosi”. Sono queste le parole in…
E' tutto pronto per Brescia-Palermo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Mario Rigamonti", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Rolando Maran nella gara valevole per la prima giornata…
Queste le formazioni ufficiali della gara Brescia-Palermo, valevole per la 1a giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 20:30. BRESCIA: 1 Lezzerini, 6 Verreth, 15 Cistana, 18…
E' il giorno di Brescia-Palermo. Archiviata la vittoria conquistata in Coppa Italia Frecciarossa contro il Parma di Fabio Pecchia, fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti" i rosanero vanno a caccia…
E' il giorno di Brescia-Palermo. La gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025 sarà visibile gratuitamente su DAZN: l’annuncio è arrivato nelle scorse ore sulle…
"É una soddisfazione aver passato il turno, ma soprattutto aver visto allo stadio tantissimi tifosi, nonostante fosse solo una partita di Coppa Italia in una domenica d’agosto. Approcciamo il…
Dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Parma allo Stadio “Ennio Tardini”, è ripresa oggi a Veronello la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Brescia,…
"Buona prestazione con qualche sbavatura, ma era prevedibile. Era dura mantenere il campo con tanta intensità, giocavamo contro una squadra forte. La risposta è stata buona". Lo ha detto Rolando Maran…
"Una partita che lascia il tempo che trova, ma vincere contro una di squadra di Serie A ti regala una bella sensazione". Così Gabriele Moncini al termine dell'amichevole contro il Genoa, vinta dalle…
"Maran e Castagnini sono persone speciali, ci aiutiamo a vicenda. Maran non è come gli altri: è uomo d’azienda, mi piace, trasmette entusiasmo ed energia. Se manca a lui, ci penso io. E se siamo giù…