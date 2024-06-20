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Brescia

Il Brescia Calcio, meglio noto come Brescia, è una società calcistica italiana dell'omonima città lombarda che fu fondata nel 1911. Il Brescia disputerà il campionato di Serie C 2023/2024. La squadra lombarda ha chiuso la scorsa annata al sedicesimo posto del torneo di Serie B, rimediando la retrocessione sul campo dopo il playout perso contro il Cosenza. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Brescia. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra biancazzurra gioca le proprie partite casalinghe allo stadio "Mario Rigamonti". I tradizionali colori sociali del Benevento sono il bianco e l'azzurro: la maglia principale è completamente azzurra con una piccola V bianca sul cuore. Il primo stemma apparve nel 1965, consistente in un semplice scudetto azzurro, nel quale figura un leone rampante aureo (simbolo araldico della città). Nel 2010 fu introdotto l'attuale inno del club, cantato da Silvia Fusè e intitolato "Cuore bianco azzurro".
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Serie B, possibile campionato a 22 squadre: la situazione

Dopo lo scandalo che ha colpito ieri la Serie B, con la possibilità di uno scossone in classifica dopo la fine del campionato in virtù dei quattro punti di penalizzazione al Brescia, si affaccia sulla…

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Caffè Mediagol, Palermo-Brescia 1-0

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo, che si impone per 1-0 sul Brescia di mister Maran e prosegue la sua rincorsa verso il miglior piazzamento nei playoff. Il caffè di questa settimana è rosa.

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Palermo-Brescia in diretta gratuita su DCTV

Il Palermo si prepara a scendere in campo contro il Brescia in una sfida importante per il campionato di Serie BKT 2024/2025. La partita si giocherà allo Stadio Renzo Barbera e sarà trasmessa in…

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Precedenti Palermo-Brescia: il dato sorride ai rosanero

Domenica 2 marzo, il Palermo affronterà al “Renzo Barbera” il Brescia, 14°esimo in classifica a -1 dalla zona play-out. In questo match i rosanero guidati da Alessio Dionisi avranno l'opportunità di…

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BRESCIA-PALERMO GRATIS SU DAZN: ECCO COME VEDERLA

E' il giorno di Brescia-Palermo. La gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025 sarà visibile gratuitamente su DAZN: l’annuncio è arrivato nelle scorse ore sulle…