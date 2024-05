Brescia, Maran: “Vogliamo arrivare più in alto possibile. Bari? Situazione che spiace”

In attesa dei playoff promozione il Brescia di Rolando Maran chiuderà la stagione regolare in casa di un Bari a caccia di punti salvezza. Come di consueto, alla viglia della sfida, il tecnico delle Rondinelle ha analizzato i temi del match nel corso nel corso della conferenza stampa del pregara.

“Risparmiare i diffidati in chiave playoff - si legge sulle pagine online del Giornale di Brescia -? La premessa è che vogliamo arrivare il più in alto possibile. Poi, certo, ho qualche diffidato e dovrò tenerne conto. Ma ciò non toglie che scenderemo in campo per vincere".