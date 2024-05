Catanzaro-Brescia, probabili formazioni: Maran senza Borrelli, Iemmello dal 1′

Dopo il Palermo chi staccherà il pass per le semifinali playoff di Serie B? La sfida è in programma alle 20:30 al "Ceravolo".

Mediagol ⚽️ 18 maggio 2024 (modifica il 18 maggio 2024 | 14:36)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Nicola Ceravolo". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Catanzaro ospiterà il Brescia nel match valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. Per i calabresi il vantaggio di due risultati su tre. Trattandosi di gara unica, in caso di pareggio sono previsti i tempi supplementari. Non ci saranno, però, i calci di rigore. Nel caso di ulteriore parità passerà il turno la compagine che si è posizionata meglio al termine della regular season (il Catanzaro). Chi staccherà il pass per la semifinale affronterà la Cremonese in un doppio confronto.

I padroni di casa, reduci da due sconfitte di fila rimediate contro Ternana e Sampdoria, hanno concluso il campionato al quinto posto in classifica a quota sessanta punti, frutto di diciassette vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, con cinquantanove gol all'attivo e cinquanta reti subite. Ottavo posto e cinquantuno i punti conquistati dalle Rondinelle, che arrivano all'appuntamento dopo il ko esterno sul campo del Bari, preceduto dal successo per 4-1 con il Lecco. Uno score frutto di dodici vittorie, quindici pareggi e undici sconfitte; quarantaquattro le reti siglate, quaranta i gol al passivo.

I precedenti in campionato sono 42. L’ultimo incontro risale al 16 marzo 2024 in occasione della trentesima giornata, quando al "Rigamonti" i giallorossi sono stati raggiunti sull'1-1 finale. I precedenti in Calabria sono 21, con un bilancio di 7 vittorie per il Catanzaro contro le 5 vittorie dei biancazzurri, 9 i pareggi. L’ultimo incontro disputato al "Ceravolo" risale al 23 dicembre 2023 in occasione della diciottesima giornata. In quell'occasione, il Brescia è riuscito ad espugnare il "Ceravolo" con un rocambolesco 2-3 finale.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Vincenzo Vivarini, Rolando Maran non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, nel dettaglio, Borrelli. Mentre il tecnico del Catanzaro dovrà fare a meno di D’Andrea, Ghion, Ambrosino e Situm. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-4-2 e sul 4-3-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.

DOVE VEDERE CATANZARO-BRESCIA IN TV — La sfida tra Catanzaro e Brescia sarà visibile in diretta su Sky Sport (252) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

