Brescia, Bisoli: “Ad agosto eravamo in C, ora playoff ad un passo in B…”

Leader, giocatore simbolo e goleador di giornata del Brescia di Maran. Dimitri Bisoli è certamente una bandiera delle rondinelle che occupano al momento l'ottavo posto in classifica nel campionato di Serie B. Posizione utile per accedere ai playoff, da difendere strenuamente quando mancano due giornate al termine della regular season del torneo cadetto. Il pari conquistato in rimonta sul campo della Feralpisalò assume un rilievo importante per la compagine lombarda, che vanta due punti di vantaggio su Reggiana e Sudtirol, tre su Pisa e Cittadella, outsider che sperano ancora di riuscire ad agguantare il treno playoff negli ultimi centottanta minuti della stagione regolare. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Brescia al termine del match pareggiato contro i gardesani.

"In settimana ho lavorato molto per preparare questi inserimenti offensivi: da circa cinque anni che non segnavo di testa. Sono contento per il pari ottenuto perché la Feralpisalò doveva vincere a tutti i costi per sperare nella salvezza. Adesso i punti contano tanto: bisogna solo stare sempre in partita. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra: Lezzerini è stato davvero super tra i pali, abbiamo dato tutto in campo pur di recuperare il risultato. Abbiamo dovuto fare i conti con cattiva sorte e problemi fisici, ma chi entra dalla panchina ha sempre grande voglia di contribuire e determinare. Ad agosto eravamo in C e a due giornate dalla fine siamo ai playoff: basta dire questo. Ci manca solo la ciliegina sulla torta, la qualificazione matematica agli spareggi promozione che vogliamo andare a prenderci già domenica prossima".