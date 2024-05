LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 1-0: disastro totale, topica Lund. Soleri e Brunori…

Palermo disarmante sotto ogni punto di vista. Prestazione abulica, impalpabile e di una modestia desolante sul piano dei contenuti tecnici, tattici e agonistici. Lo Spezia vince con merito, mettendo ardore, voglia ed intensità, scartando l'ennesima topica difensiva stagionale, stavolta firmata Lund. Nessun accenno di reazione nella ripresa, solito calcio sterile, piatto e privo di qualsivoglia acuto. Palermo che non ha costruito una vera occasione da gol in novantasei minuti di match ed incassa la seconda sconfitta consecutiva dell'era Mignani. Di seguito le pagelle a cura della redazione di Meddiagol.it

PIGLIACELLI - 6 Unica sufficienza di giornata nell'ambito di una prestazione collettiva disastrosa. Può poco sul pasticcio di Lund che regala a Di Serio un assist involontario che il giocatore di D'Angelo tramuta in gol con un lob in anticipo sull'uscita disperata del portiere. Ordinaria amministrazione e nessun intervento effettivo visto che i giocatori di casa calciano ma non centrano mai lo specchio della porta.

DIAKITÈ 5 - Non ha più esplosività e gamba delle sue prime uscite, gioca da braccetto di destra nella linea difensiva ma non sembra particolarmente brillante. Sbaglia troppi appoggi, regalando palloni allo Spezia in zona calda. Ha quantomeno il merito, oggi non secondario, di essere l'unico a calciare verso la porta avversaria e giustificare la presenza di Zoet nell'undici di D'Angelo.