Palermo, agente Diakitè: “Spero rosa si riprendano, colpe di tutti. Playoff…”

Parma che taglia con merito il traguardo della promozione diretta in Serie A, Como che piazza un'accelerazione forse decisiva nella corsa al secondo posto, staccando di quattro punti il Venezia di Vanoli a due giornate dal termine della regular season. Palermo che annaspa in zona playoff, con lo sconfortante score di appena sei punti ed una sola vittoria nelle ultime dieci partite e la cura Mignani che non pare sortire al momento i frutti sperati. Il campionato di Serie B, nella zona alta della graduatoria ha già espresso i primi verdetti ma molti altri sono ancora da definire, con Sampdoria e Brescia che sperano di insidiare il sesto posto occupato da Brunori e compagni ed outsider come Reggiana, Sudtirol, Pisa e Cittadella che sperano di agganciare in extremis l'ultimo treno utile per accedere agli spareggi promozione. L'agente Fifa, Fabrizio Ferrari, che cura tra gli altri gli interessi dei calciatori rosanero Salim Diakitè e Mamadou Coulibaly, ha detto la sua nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.