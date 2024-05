Serie B, sprint playoff e playout: calendario, scontri diretti e verdetti da definire

Centottanta minuti di regular season e le roventi appendici playoff e playout per completare il quadro dei verdetti in Serie B. Il Parma di Pecchia ha staccato con pieno merito il pass per la promozione diretta in Serie A, gioia giunta con due giornate d'anticipo dal termine del girone di ritorno per una squadra solida, intensa e dalla marcata cifra tecnica complessiva, capolista brillante e senza indugi del torneo cadetto per gran parte dell'annata. Strappo significativo nella lotta alla conquista del secondo posto, anch'esso utile per il salto di categoria immediato senza passare dalla lotteria dei playoff. Il Como di Roberts e Fabregas pare avere impresso l'accelerazione decisiva, proprio nel frangente topico del duello col Venezia, grazie alla vittoria in extremis sul Cittadella ottenuta al Sinigaglia. Successo che vale doppio per i lariani, in considerazione della simultanea sconfitta al fotofinish dei lagunari sul campo di un sempre più sorprendente Catanzaro. Como che ha ora quattro punti di margine sulla compagine di Vanoli a due giornate dal termine, ragion per cui ai lombardi basterà una vittoria, Modena e Cosenza le prossime sfide, per festeggiare la promozione in A e rimandare di fatto i sogni di gloria del Venezia ai playoff. La vittoria sul Pisa ha regalato la certezza matematica di disputare i playoff alla Cremonese, quarta dopo la brusca frenata delle ultime settimane. Certezza che premia anche la favolosa stagione del Catanzaro di Vivarini, quinto e tra le squadre in assoluto più in forma del momento. Palermo che arranca con i soli sei punti conquistati nelle ultime dieci gare, ma che resta vicino all'accesso ai playoff. Squadra di Mignani che deve però stare molto attenta alla Sampdoria che, calendario alla mano, potrebbe insidiare il sesto posto di Brunori e compagni, dopo aver ridotto a soli tre punti il gap nei confronti della compagine rosanero. Anche il Brescia sembra prossimo a vidimare la partecipazione ai playoff, ma vi sono diverse contendenti che possono e vogliono credere ancora di poter acciuffare in extremis il treno degli spareggi promozione. Reggiana e Sudirol sono solo a meno due dalle rondinelle ottave, Pisa, Cittadella e Cosenza appena un gradino sotto. Pisa-Sudtirol e Sampdoria-Reggiana del prossimo turno diventano due scontri diretti, così come potrebbe esserlo Sudtirol-Palermo all'ultima giornata quando gli emiliani di Nesta affronteranno in casa il Parma già promosso in A. Più complesso il calendario di Cittadella, Bari e Cremonese, al pari del Cosenza che sfiderò Spezia al Marulla prima di chiudere a Como. Bagarre totale in zona salvezza, corsa ad evitare la retrocessione diretta e possibilmente scongiurare lo spettro playout. Lecco matematicamente retrocesso, Feralpisalò quasi. Bari, Ascoli e Ternana si giocano lo sprint partendo da quota trentasette punti, Spezia tre punti avanti grazie alla vittoria sul Palermo. Bari che avrà Cittadella in trasferta e Brescia al San Nicola, Spezia che sfiderà Cosenza fuori e Venezia al Picco, Ascoli che farà visita al Palermo ed ospiterà all'ultimo turno il Pisa. Ternana che affronterà Catanzaro in casa e Feralpisalò in trasferta. Partita aperta, tutto può ancora accadere con centottanta minuti da giocare. Finale avvincente e verdetti importanti ancora da scrivere sia in zona playoff, sia in chiave salvezza.