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Ascoli

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative all'Ascoli. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda i "bianconeri" guidati da Roberto Breda con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Forte e Dionisi che milita nel campionato di Serie B.