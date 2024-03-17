Ascoli, ufficiale: l'ex Palermo Silipo è un nuovo giocatore bianconero 6 agosto 2024 - 15:00 6 agosto

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Andrea Silipo è un nuovo giocatore dell'Ascoli. Dopo le esperienze alla Juve Stabia e al Monterosi Tuscia, l'ex attaccante del Palermo ha sottoscritto un…