La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Andrea Silipo è un nuovo giocatore dell'Ascoli. Dopo le esperienze alla Juve Stabia e al Monterosi Tuscia, l'ex attaccante del Palermo ha sottoscritto un…
Ascoli
"Apprendiamo esterrefatti da fonti giornalistiche che qualcuno parla addirittura di scontri in aeroporto con i dirigenti dell’Ascoli. Nulla di tutto questo". E' il messaggio pubblicato in un post…
Momenti di tensioni tra tifosi e dirigenza a margine del 2-2 tra Palermo e Ascoli, maturato nella sfida andata in scena domenica pomeriggio al "Renzo Barbera". Secondo quanto riportato da la Gazzetta…
Palermo due, Ascoli due, questo il risultato della gara valida per la trentasettesima giornata di Serie B. Non riesce ancora a trovare la sua prima vittoria in rosanero Michele Mignani che a questo…
2-2: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Ascoli, andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera" e valida per il penultimo turno di campionato. Risultato analizzato al…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Ascoli, valevole per la 37a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 15:00. PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Gomes, 5…
Tutto pronto per Palermo-Ascoli. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 15:00 gli uomini di Michele Mignani affronteranno l'Ascoli nella gara valida per la trentasettesima giornata di…
Dopo le due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia, precedute da tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria, Cosenza e la capolista Parma, il Palermo targato Michele Mignani tornerà in campo…
Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di riscatto nel match in programma domenica pomeriggio contro l'Ascoli. Alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera",…
È il giorno di Palermo-Ascoli, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Dopo le due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia, precedute dai tre pareggi di fila ottenuti contro…
Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Ascoli alla sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Così come la squadra di Michele Mignani, i bianconeri nella…
"Sono sorpreso perché pensavo che nonostante le problematiche i cambi di allenatori, l'Ascoli riuscisse a tirarsi fuori. Anche quando ho allenato i bianconeri da subentrato mi andò bene. Arrivai a…
Sono due le sconfitte consecutive del Palermo, uscito ko contro Reggiana e Spezia, due formazioni che sulla carta sembravano alla portata dei rosanero. Il club siciliano ha optato per un ritiro in…
Il Palermo non riesce più a rialzarsi. Con una serie di risultati negativi che non hanno fatto che aumentare l'amarezza dei tifosi nell'ultimo periodo, il club rosanero ha optato per un ritiro in…
Archiviata la sconfitta rimediata in casa contro il Cosenza alla luce della rete siglata da Gennaro Tutino, è iniziata oggi la preparazione dell'Ascoli in vista della sfida contro il Palermo, in…
Sarà Marco Di Bello di Brindisi l'arbitro di Palermo-Ascoli. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Mattia Politi di Lecce. Il quarto uomo sarà Stefano Milone…
Centottanta minuti di regular season e le roventi appendici playoff e playout per completare il quadro dei verdetti in Serie B. Il Parma di Pecchia ha staccato con pieno merito il pass per la…
Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Ascoli, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 5 maggio alle ore 15:00 allo Stadio…
Suggestivi incroci del destino in zona salvezza come evidenziato dal focus pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Impelagato nella lotta retrocessione, contro ogni previsione…
Parola al patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli intervenuto in conferenza stampa questa mattina sulla situazione della sua squadra in questa stagione. “La stampa ha detto che siamo trincerati dietro…
Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro l'Ascoli: Pisa, Corrado: “Possiamo giocarcela contro il Palermo, mai trattato realmente Soleri” "Kouda sta…
Termina la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per il posticipo della 30a giornata del campionato di Serie B. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Alfredo Aglietti: Ascoli-Lecco, Carrera:…
Termina la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per il posticipo della 30a giornata del campionato di Serie B. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Massimo Carrera: Roma-Sassuolo, De Rossi:…