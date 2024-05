Brunori: “Gol che rispecchia il momento della stagione. Siamo umani, c’è dispiacere”

Palermo due, Ascoli due , questo il risultato della gara valida per la trentasettesima giornata di Serie B. Non riesce ancora a trovare la sua prima vittoria in rosanero Michele Mignani che a questo punto rischia anche l'incolumità della sesta posizione in classifica dato che la Sampdoria è distante solamente un punto con il vantaggio degli scontri diretti. Un Palermo quasi assente nella ripresa, attivo solo con un palo di Di Francesco. Questo il pensiero del capitano rosanero Matteo Brunori in sala stampa nel post gara:

"Sicuramente un gol inaspettato, stavamo dando il massimo per portare a casa i tre punti. Un gol che rispecchia il momento della stagione. Conosco bene questa piazza, so quando tengono alla maglia bisogna rispettare la volontà dei tifosi, possiamo solo cercare di dare il massimo. Per noi è un dispiacere. La loro decisione bisogna rispettarla. Siamo stati sempre uniti, poi quando vengono meno i risultati c’è malumore ma tra di noi c’è sempre stato un bel rapporto. In ritiro ci siamo guardati in faccia e oggi abbiamo fatto una prestazione di grande cuore. Poi prendi un gol del genere e ti taglia le gambe. Siamo sesti e ci andiamo a giocare una partita importante, ci sono tutte le circostante per fare bene. Giocheremo la prima finale. Bisogna affrontarla questa cosa, lo faremo. Ci siamo parlati e dentro di noi c’è tanto rammarico. Siamo umani. In un momento del genere bisogna essere compatti. Le cose difficili si affrontano e non si scappa. Sono sicuro che ne usciremo".