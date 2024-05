Mignani: “Ritiro segnale del club. Ecco perché Insigne non gioca. Stulac-Gomes…”

Sono due le sconfitte consecutive del Palermo, uscito ko contro Reggiana e Spezia, due formazioni che sulla carta sembravano alla portata dei rosanero. Il club siciliano ha optato per un ritiro in vista del prossimo impegno contro l' Ascoli, in programma questa domenica allo stadio "Renzo Barbera". Con il quinto posto in Serie B ormai matematicamente sfumato visto il successo del Catanzaro, i siciliani sono chiamati ora a difendere la sesta posizione. Questo il pensiero alla vigilia di mister Michele Mignani:

"Il ritiro è un segnale che la società ci ha dato per farci capire che non era contenta dell’andamento. Stare concentrati ancora di più sulla partita, stare insieme e pensare solo a quello. Ho sposato questa scelta, se è di aiuto è giusto farlo. Vi ho detto molto onestamente che il problema è che la squadra fa fatica a reagire alle avversità a prescindere dal modulo. Qualche giocatore magari può non essere soddisfatto di quello che sta facendo, però penso che l’unico modo per ribaltare la situazione è reagire e avere carattere. Insigne? Non ho problemi con nessuno, faccio delle scelte. Se avessi la certezza che Insigne possa risolvere la partita giocherebbe. Scelgo i giocatori che possono essere più adatti alla partita. Non credo che la squadra non voglia andare a fare gol. Dobbiamo prepararci meglio per fare gol, crederci di più, pensare che il calcio è fatto di momento. Quando abbiamo la palla noi dobbiamo portare tanti uomini davanti la porta. Dobbiamo farlo meglio. Dobbiamo fare da domani un gol in più dell’avversario. Guarderò l’ultimo allenamento, poi farò le scelte che riterrò più giuste. Stulac è un giocatore di un certo livello ma in questo momento dobbiamo tutti fare qualcosa in più. È importante lo spirito di gruppo. Gomes potrebbe aver accusato un po’ di stanchezza ma ho visto che la squadra sta bene. Farò la scelta che riterrò più giusto in funzione dell’avversario".