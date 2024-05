LIVE Palermo-Ascoli, Mignani in conferenza stampa: segui la diretta

"Speravo che in queste cinque partite si facesse qualcosa di più a livello di punti. Fino al Parma la squadra stava crescendo, poi la difficoltà che ha questa squadra nella difficoltà probabilmente fa fatica a reagire. È un problema di testa. Se io non pensassi e non credessi in questa squadra non avrebbe senso che fossi qui. Se dovessi svegliarmi e pensare che questa squadra non possa vincere le prossime partite sarei disonesto a non andare a casa. Serve spirito di sacrificio, voglia. Quando si cambia allenatore qualche problema c’è. Non penso avessero problemi con l’allenatore, che conosco, so che è un lavoratore e una brava persona. Pensavo ci fosse bisogno di qualcosa di diverso. Noi allenatori quando non abbiamo lavoro abbiamo voglia e bisogno. Era un’occasione importante e bella per me. Tutte le occasioni possono nascondere delle insidie. Devo provare a risolverle. Dobbiamo cominciare a reagire. Io guardo tante partite, quando fa gol o c’è una prodezza o c’è errore da parte dell’altra squadra. Si lavora per limitare errori. Gol presi da quando sono arrivati potevano essere evitati. Se prendi gol ne devi fare due. La forza vera della squadra è andare sopra il gol preso. È questa la cosa più importante. Non bisogna abbassare la testa".