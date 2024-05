Ascoli, gli ultras dopo Palermo: “Pulcinelli denuncia? Prova a passare per vittima”

"Apprendiamo esterrefatti da fonti giornalistiche che qualcuno parla addirittura di scontri in aeroporto con i dirigenti dell’Ascoli. Nulla di tutto questo". E' il messaggio pubblicato in un post dagli Ultras 1898 Ascoli due giorni dopo la sfida tra il Palermo e gli uomini di Massimo Carrera , andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": 2-2 il risultato finale.

"Articoli e ricostruzioni surreali e inventate di sana pianta per vendere qualche copia in più o collezionare click. I tifosi hanno ovviamente manifestato il proprio dissenso verso una dirigenza che, ricordiamo, sta portando l’Ascoli in Serie C e ha continuato, attraverso i propri dirigenti in aeroporto, a provocare i tifosi con supponenza e arroganza urlando contro i presenti: L’Ascoli non è vostra! Ora, provando a passare addirittura per vittima, il patron parla di denunce (per cosa?) senza mai farsi un esame di coscienza o un’autocritica. Non sappiamo più se ridere o piangere", concludono gli Ultras 1898 Ascoli.