Ascoli: rifinitura mattutina e arrivo a Palermo. Torna Bellusci dopo la squalifica

Ultimo allenamento nel ritiro romano, prima della partenza per il capoluogo siciliano: in cinque saltano la sfida contro il Palermo.

Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Ascoli alla sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Così come la squadra di Michele Mignani, i bianconeri nella giornata di giovedì sono partiti per il ritiro nella Capitale a seguito della sconfitta rimediata contro il Cosenza. Seduta di rifinitura al mattino oggi per gli uomini di Massimo Carrera, poi il trasferimento da Fiumicino in direzione aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo-Punta Raisi. Contro i rosanero mancheranno gli infortunati Brian Bayeye, Pedro Mendes, Luka Bogdan, Erdis Kraja e Riccardo Gagliolo, mentre tornerà a disposizione Giuseppe Bellusci dopo aver scontato un turno di squalifica.