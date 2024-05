Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di riscatto nel match in programma domenica pomeriggio contro l'Ascoli. Alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B, la penultima del girone di ritorno.

Matteo Brunori e compagni, in ritiro nel capoluogo siciliano dalla giornata di giovedì, torneranno in campo dopo le due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia, precedute da tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria, Cosenza e la capolista Parma. Numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota cinquantadue punti, con un vantaggio di appena tre punti dalla Sampdoria ed a +4 dal Brescia, con cinquantanove reti all'attivo e cinquantuno gol subiti. L'ultimo precedente tra le due compagini risale allo scorso 16 settembre, con la vittoria conquistata in trasferta dal Palermo al "Del Duca" per 1-0 alla luce della rete siglata in extremis da Leonardo Mancuso.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Massimo Carrera - reduce dal ko contro il Cosenza - Mignani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Aljosa Vasic e Francesco Di Mariano, con il numero 10 rosanero che tornerà a disposizione per i playoff. Out anche Giuseppe Aurelio e Mamadou Coulibaly. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Genova che, salvo sorprese, dovrebbe puntare ancora una volta sul 3-5-2.

Davanti al solito Pigliacelli, Diakitè, Lucioni e uno tra Ceccaroni e Nedelcearu comporranno la linea difensiva. Buttaro e Lund per il ruolo di esterni alti, mentre Gomes e uno tra Segre e Henderson formeranno la coppia di interni in zona nevralgica; Ranocchia sembra pronto al ritorno in campo dal primo minuto: galleggerà tra le linee a sostegno del tandem d'attacco formato da Brunori e uno tra Di Francesco e Mancuso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-ASCOLI:

FORMAZIONI

Serie B 05/maggio ore 15:00 PALERMO ASCOLI 3-4-1-2 Modulo 3-4-2-1 Michele Mignani Allenatore Massimo Carrera

In campo Mirko Pigliacelli 22 Salim Diakité 23 Fabio Lucioni 5 Ionut Nedelcearu 18 Alessio Buttaro 25 Jacopo Segre 8 Claudio Gomes 5 Kristoffer Lund 3 Filippo Ranocchia 14 Federico Di Francesco 17 Matteo Brunori 9 Devis Vasquez 32 Eric Botteghin 33 Giuseppe Bellusci 55 Valerio Mantovani 3 Marcello Falzerano 23 Patrizio Masini 73 Francesco Di Tacchio 18 Karim Zedadka 7 Fabrizio Caligara 10 David Duris 29 Ilija Nestorovski 30