Questa sera al Rigamonti si gioca l’andata della finale playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Solo una delle due conquisterà un posto in Serie B per la prossima stagione. La sfida di oggi non decreterà ancora la promossa, ma darà indicazioni importanti.

L’Union Brescia punta a sfruttare il fattore campo e il calore dei tifosi per costruirsi un vantaggio in vista del ritorno al Picchio. La squadra di Corini arriva all'appuntamento con la finale dopo aver eliminato il Casarano ai quarti e la Salernitana in semifinale, una delle favorite alla promozione. Dopo l’1-1 dell’andata, le rondinelle hanno vinto 2-0 al ritorno, centrando l’accesso all’ultimo atto.

L’Ascoli, superato il Potenza nei quarti, ha raggiunto la finale battendo il Catania, anch’esso tra i favoriti. Il netto 4-0 dell’andata aveva già indirizzato il discorso qualificazione, ma al ritorno al Massimino i bianconeri hanno rischiato la rimonta subendo due gol nel primo tempo. Nella ripresa, però, la squadra di Tomei ha ritrovato solidità e chiuso la partita con la rete decisiva negli ultimi dieci minuti.

Entrambe hanno chiuso seconde in classifica in campionato: l’Ascoli alle spalle dell’Arezzo, l’Union Brescia dietro al Vicenza. Il percorso nei playoff è stato finora impeccabile, con prestazioni che le hanno spesso fatte sembrare di un’altra categoria.

Questa finale è una grande occasione per entrambe di tornare in Serie B: all’Ascoli manca dalla stagione 2023/2024, mentre l’Union Brescia è retrocessa solo un anno fa per problemi societari. Per Corini, ex Palermo, anche la possibilità di riscattarsi dopo stagioni difficili alla guida dei rosanero e della Cremonese in cadetteria.

Appuntamento, dunque, oggi alle 21:15 per la finale d'andata tra Union Brescia ed Ascoli. Chi vince oggi avrà la possibilità di gestire solamente il risultato al ritorno senza subire gol per andare in B. Se dovesse finire in parità sia al Rigamonti che al Picchio, saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigori a decretare la squadra promossa nella serie cadetta.