Ascoli: oggi la ripresa, nel pomeriggio partenza per il ritiro pre-Palermo

L’Ascoli torna in ritiro in vista del match contro gli uomini di Mignani, in programma domenica pomeriggio al "Renzo Barbera".

Mediagol ⚽️ 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 15:39)

Archiviata la sconfitta rimediata in casa contro il Cosenza alla luce della rete siglata da Gennaro Tutino, è iniziata oggi la preparazione dell'Ascoli in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Questa mattina i bianconeri hanno svolto al Picchio Village una seduta di scarico. Squadra e staff nel pomeriggio di oggi partiranno per il ritiro e sabato si imbarcheranno da Fiumicino in direzione Palermo. Domani e sabato i bianconeri svolgeranno allenamenti al mattino. Gli uomini di Massimo Carrera, invischiati nella lotta per la salvezza, occupano attualmente il sedicesimo posto in classifica a quota trentasette punti. Scontata la squalifica, contro i rosanero tornerà disponibile il difensore Giuseppe Bellusci.

