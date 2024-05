PALERMO-ASCOLI: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Dopo le due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia , precedute da tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria , Cosenza e la capolista Parma , il Palermo targato Michele Mignani tornerà in campo questo pomeriggio. Alle ore 15:00, la compagine rosanero affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" l' Ascoli , reduce dalla sconfitta contro il Cosenza e in lotta per non retrocedere.

