Le parole di uno dei protagonisti della promozione dell'Ascoli
VIDEO Rizzo Pinna dopo la promozione in B: "Ascoli se lo merita"
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