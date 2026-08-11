Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita:

È vero, ha vinto la Juventus, ma tutta questa differenza fra due squadre che fanno due campionati diversi non si è vista. Il Palermo è stato ben in campo.

"Sì, devo dire che sono molto contento. Poi, al di là del risultato, abbiamo preso due gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità e ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori, così forti nell'uno contro uno, non era semplice. Abbiamo lavorato bene di squadra. Non c'è stato nessun infortunio perché, quando si gioca contro una squadra così forte, si può incorrere, andando forte in determinati episodi, anche in situazioni magari spiacevoli. Invece sono molto contento e adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita con il Lecce."

Mi sembra, guardando un po' la partita, che abbia molte alternative quest'anno, anche di qualità, perché abbiamo visto di fatto quasi due squadre tra il primo e il secondo tempo.

"Giocatori di qualità sono entrati anche dalla panchina, quindi quest'anno, se stanno tutti bene, scegliere è difficile. Penso che sia il bello del mio lavoro. Noi vogliamo alzare il livello negli undici, ma soprattutto nelle alternative. Penso che siamo completi, abbiamo tanti giocatori bravi e, quando è così, starà a me scegliere di volta in volta chi merita di giocare e chi merita di entrare. Ormai il calcio ci ha abituato al fatto che esistono due partite: una fino al sessantesimo e una con i cinque cambi. Noi speriamo di essere forti soprattutto lì."

Mi sembra bello fare percentuali, a che punto si è del lavoro, però fra poco avete la prima partita ufficiale, in Coppa Italia con il Lecce. Che Palermo sarà quello che arriva a questa partita?

"Io penso che stiamo bene. Abbiamo fatto un mese di lavoro importante e, per fortuna, toccando ferro, non abbiamo avuto infortuni. Bani era raffreddato e non ha potuto giocare queste due partite. Oggi aveva anche qualche linea di febbre e mal di gola. Quando si sta così, soprattutto con giocatori così forti davanti, è meglio non rischiarlo. È stato l'unico che non ha giocato queste due partite, però giocherà in Coppa Italia e speriamo poi di essere pronti per la prima di campionato. Anche se la Coppa Italia è nel nostro stadio e contro una squadra di Serie A, ci teniamo tanto."

Ieri Spalletti ha avuto belle parole per lei, dicendo che sta facendo e farà una grande carriera. Che effetto le fanno?

"Intanto l'ho ringraziato perché, da un collega così bravo, quelle parole sicuramente riempiono d'orgoglio. Per quanto riguarda la Juventus, l'ho già detto: secondo me, la Juventus, come noi nella sua categoria, ha tante alternative. Oggi giochi contro Conceição e Yıldız e poi vedi entrare Zhegrova; giochi contro Idzes e poi vedi entrare Boga. Adesso ho parlato degli esterni perché sono quelli che più risaltano all'occhio. Per me la Juve sarà protagonista fino alla fine. È chiaro che l'Inter parte sempre un gradino avanti a tutti, però sono curioso di vedere come andrà a finire. Sicuramente la Juve sarà protagonista."