Le scelte di Tomei e di Corini per la finale d'andata

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In programma alle 21:15 la finale d'andata tra Union Brescia ed Ascoli. Di seguito le scelte ufficiali di Tomei e di Corini:

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei

Palermo Corini

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