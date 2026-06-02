Le scelte di Tomei e di Corini per la finale d'andata
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In programma alle 21:15 la finale d'andata tra Union Brescia ed Ascoli. Di seguito le scelte ufficiali di Tomei e di Corini:
UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei
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