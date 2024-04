Serie B, Gazzetta dello Sport: “Bari legato a Mignani. Palermo con Spezia ed Ascoli”

Suggestivi incroci del destino in zona salvezza come evidenziato dal focus pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Impelagato nella lotta retrocessione, contro ogni previsione di inizio stagione, c'è il Bari di proprietà di De Laurentiis. Un campionato fallimentare rispetto ad ambizioni ed obiettivi prefissati, con una stucchevole girandola di avvicendamenti alla guida tecnica ed un'escalation di risultati negativi che mette seriamente a rischio la permanenza dei galletti nel torneo cadetto. Se il campionato finisse oggi, il Bari dovrebbe ingoiare il boccone amaro della retrocessione diretta, ma ci sono ancora tre gare di regular season per rimediare in extremis e garantirsi almeno la possibilità di giocarsi il playout. Ascoli, Ternana, Spezia e Bari sono raccolte in appena due punti, la classifica è cortissima e tutto può ancora accadere in questo palpitante finale di stagione. La rosea evidenzia una circostanza curiosa, le chances di salvezza di Di cesare e compagni sono fortemente legate al rendimento del Palermo di Michele Mignani. Già, proprio il tecnico nativo di Genova che sedeva sulla panchina del Bari ad inizio campionato e che nella scorsa annata alla guida della formazione pugliese aveva visto infrangersi il sogno Serie a a pochi secondi dal trionfo, quando Pavoletti gelò il San Nicola con la zampata ferale che lanciò in orbita il Cagliari di Ranieri nella doppia finale playoff per il salto di categoria. Mignani sfiderò infatti in sequenza, con il suo Palermo prima lo Spezia al Picco, quindi l'Ascoli al Barbera. Due dirette concorrenti del Bari in questo serrato sprint finale per la salvezza. Bari in ritiro ad Altamaura e consapevole di dover ottenere tra i sei ed i sette punti in queste ultime tre giornate, in cui i biancorossi sfideranno Parma in trasferta, Brescia in casa e Cittadella in campo esterno alla trentottesima. Lo Spezia pare avere un calendario altrettanto complicato, squadra di D'Angelo che giocherà contro Palermo, Cosenza e Venezia, con i lagunari che potrebbero costituire uno scoglio probante da superare poiché ancora in corsa per la conquista di un secondo posto che varrebbe la promozione diretta in Serie A.