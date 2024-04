Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma mercoledì pomeriggio contro lo Spezia. Alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Picco", andrà in scena la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, la diciassettesima del girone di ritorno.

Matteo Brunori e compagni, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro la Reggiana, preceduta da tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria, Cosenza e la capolista Parma. Numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota cinquantadue punti, con cinquantanove reti all'attivo e cinquanta gol subiti. il pareggio per 2-2 maturato nel capoluogo siciliano lo scorso 23 ottobre, alla luce delle reti siglate da Arkadiuzs Reca e Francesco Pio Esposito per i liguri, Leonardo Mancuso e in extremis Leo Stulac per i rosanero.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Luca D'Angelo - reduce da due pareggi a reti bianche contro Sampdoria e Brescia - Mignani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Aljosa Vasic e Francesco Di Mariano: il numero 10 rosanero dopo i 19 punti di sutura al ginocchio tornerà a disposizione per i playoff. Out anche Giuseppe Aurelio e Mamadou Coulibaly. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Genova che, salvo sorprese, dovrebbe puntare ancora una volta sul 3-5-2.

Davanti al solito Pigliacelli, Diakitè, Lucioni e Nedelcearu (in vantaggio su Ceccaroni) comporranno la linea difensiva. Buttaro e Lund per il ruolo di esterni alti, mentre Segre e Gomes potrebbero formare la coppia di interni in zona nevralgica; Di Francesco galleggerà ancora una volta tra le linee a sostegno del tandem d'attacco formato da Brunori e Mancuso. O in alternativa Di Francesco potrebbe avanzare e giocare al fianco di Brunori. Ranocchia dovrebbe trovare spazio a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-PALERMO:

FORMAZIONI

Serie B 01/maggio ore 15:00 SPEZIA PALERMO 3-4-2-1 Modulo 3-5-2 Luca D'Angelo Allenatore Michele Mignani

In campo Jeroen Zoet 1 Ales Mateju 37 Petko Hristov 55 Dimitrios Nikolaou 43 Salvatore Elia 7 Salvatore Esposito 10 Adam Nagy 8 Arkadiusz Reca 13 Daniele Verde 99 Rachid Kouda 80 Diego Falcinelli 16 Mirko Pigliacelli 22 Salim Diakité 23 Fabio Lucioni 5 Ionut Nedelcearu 18 Alessio Buttaro 25 Jacopo Segre 8 Claudio Gomes 5 Federico Di Francesco 17 Kristoffer Lund 3 Matteo Brunori 9 Leonardo Mancuso 7