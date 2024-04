Palermo, GdS: “Mignani pensa a Ranocchia titolare a La Spezia. Chi gli farà spazio?”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulle probabili scelte di formazione di Mignani in vista del turno infrasettimanale contro lo Spezia guidato da D'Angelo. Trasferta insidiosa e delicata sotto il profilo tecnico e psicologico, in ragione di una cifra tecnica decisamente superiore rispetto all'attuale posizione in classifica espressa dalla compagine ligure, unitamente al bisogno spasmodico di punti di Verde e compagni impegnati a scongiurare lo spettro dei playout. Il Palermo è chiamato da una reazione immediata dopo il ko del Barbera contro la Reggiana, il primo dell'era Mignani ma il settimo complessivo tra le mura amiche di una stagione chiaramente al di sotto delle aspettative. Cìè da blindare il sesto posto in ottica playoff e vidimare matematicamente l'accesso agli spareggi promozione. Mignani non ha intenzione di variare il modulo fin qui proposto, ovvero 3-5-2 o 3-4-1-2 all'occorrenza, ma probabilmente cambierà qualche pedina nell'undici iniziale per conferire freschezza fisica e mentale, oltre che qualità e personalità, alla sua squadra. Il primo indiziato a scendere in campo tra i possibili volti nuovi è certamente Filippo Ranocchia, rientrato per una porzione di match contro la formazione di Nesta dopo un assenza di oltre quaranta giorni dal terreno di gioco. Da comprendere in quale posizione ed al posto di chi Ranocchia potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Le ipotesi sono molteplici come sottolineato dal noto quotidiano regionale: l'ex Empoli potrebbe rilevare Henderson nel ruolo di intermedio di costruzione completando la mediana con Gomes e Di Francesco, oppure il classe 2001 potrebbe agire da trequartista puro, in un 3-4-1-2 alle spalle di un inedito tandem d'attacco composto da Di Francesco e Brunori, con Mancuso che si accomoderebbe inizialmente in panchina. Mignani vuole consolidare riferimenti e concetti saldi, inserendo gradualmente i giocatori recuperati alla causa, come Ranocchia e Vasic tra gli altri, su un'intelaiatura che sia definita e tangibile. C'è voglia di ottenere quella vittoria che liberi la mente della squadra e la sblocchi psicologicamente, per dare seguito a quel processo di assimilazione e graduale crescita intrapreso dal Palermo fino al buon pareggio contro il Parma capolista del torneo cadetto.