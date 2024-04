Palermo, La Repubblica: “Strigliata Mignani verso i playoff. Chi molla va fuori…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza le parole rilasciate da Mignani nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la sfida di mercoledì primo maggio contro lo Spezia. Toni più forti rispetto al solito e la piena consapevolezza di dover alzare il livello sotto tutti i punti di vista per ottenere la prima vittoria ed essere competitivi in ottica playoff. Il tecnico nativo di Genova ha chiarito una volta di più di non essere pienamente soddisfatto e di non accontentarsi degli standard prestazionali attualmente garantiti dalla squadra, sottolineando impegno e dedizione massima affinché il Palermo ritrovi brillantezza, vittorie e relativa autostima. Mignani è stato chiaro: qualora dovesse cogliere segnali di compiacenza, superficialità o supponenza da parte di qualche componente della rosa non esiterebbe a metterlo fuori squadra. C'è una qualificazione ai playoff da rendere matematica, traguardo ottenibile con un risultato pieno a La Spezia, ma soprattutto bisogna difendere quantomeno strenuamente la sesta posizione dalle inseguitrici Brescia e Sampdoria. Le tre partite da qui al termine della regular season possono risultare fondamentali anche in ottica playoff. Mignani non ha celato le difficoltà sul piano mentale e nervoso di un gruppo che deve reggere l'urto di pressioni ed aspettative di proprietà, ambiente e tifosi in un frangente estremamente complicato e non certo semplice in termini di risultati. Contro la squadra di D'Angelo Palermo in campo conl medesimo modulo tattico proposto fin qui, 3-5-2 o 3-4-1-2 che dir si voglia, con Segre che potrebbe partire titolare in zona nevralgica al posto di Henderson. Probabile conferma di altri giocatori chiave come Gomes, Di Francesco, Lund, Buttaro e per la coppia d’attacco Brunori-Mancuso. Mignani vuole instillare energie con il graduale inserimento di nuove forza, vedi Ranocchia e Vasic, su una intelaiatura che garantisca riferimenti certi e continuità di rendimento. Con le parole di ieri l'ex tecnico di Siena e Bari ha inteso risvegliare lo spirito gladiatorio del Palermo e cercare di ripristinare un mentalità vincente in vista dei playoff.