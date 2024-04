Mignani: “Cambio modulo non risolve problemi, Spezia forte Se qualcuno mollasse…”

"Al momento del mio approdo sulla panchina del Palermo ho innanzitutto provato a capire quali potessero essere le soluzioni più idonee nell'immediato. Schierarsi con la difesa a tre ci poteva creare dei vantaggi; continuo a pensare che la squadra abbia evidenziato dei progressi ed un inizio di crescita, processo purtroppo interrotto dalla sconfitta patita in casa contro la Reggiana. Ci hanno penalizzato due episodi abbastanza netti, la squadra a mio avviso ha subito relativamente poco e ha creato anche in fase offensiva. L’errore più grosso è farsi condizionare dai risultati e non credere nel lavoro. Non è plausibile che un cambio di modulo possa risolvere d'incanto tutte le criticità. Bisogna costruire identità, forma mentis e riferimenti certi. Serve tempo, ma questo è l'obiettivo. Calciatori che hanno mollato? Ipotesi che non prendo neanche in considerazione. Sono venuto qui non certo per vivacchiare. Se dovessi percepire che qualcuno si dovesse adagiare lo spedirei lontano dal centro sportivo. Quando le cose vanno male e non giungono i risultati attesi si tende a formulare varie teorie. Non serve parlare, bisogna alzare le antenne e spingere al massimo. Contro il Parma abbiamo fatto un'ottima gara e a La Spezia dobbiamo fare altrettanto. Loro provengono dalla Serie A, hanno giocatori di livello e vivono un buon momento di forma La compagine di D’Angelo hanno un buon palleggio, sarà una partita difficile. I luguri sanno tenere alto il ritmo e dare grande intensità al loro gioco”.