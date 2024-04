Palermo, Gds: “Cambio modulo e presa coscienza calciatori. 3-5-2 non è adatto…”

I timidi segnali positivi emersi nelle prime tre uscite della gestione Mignani si sono fragotosamente dissolti al cospetto della Reggiana di Nesta. Un brutto ko quello incassato al Barbera contro la compagine emiliana, reduce da tre sconfitte di fila e fresca di poker incassato dal Cosenza nel prece3dente turno di campionato. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia l'inesorabile verità certificata dai numeri: tre punti nelle ultime quattro gare dell'era Corini culminate nell'esonero del coach di Bagnolo Mella, identico score nel medesimo lasso di gare per il nuovo allenatore rosanero. Modalità ed interpretazione diverse, così come la sequenza di risultati, una vittoria e tre sconfitte per Corini, tre pareggi ed un ko per Mignani, ma analogo computo numerico. Il noto quotidiano regionale torna sul flop contro la Reggiana, descrivendolo come un tuffo nel recente passato quando la squadra rosanero con Corini in panchina riusciva sistematicamente a far resuscitare e rilanciare avversari in difficoltà. La qualificazione ai playoff non appare a rischio ma è evidente che con questo standard prestazionale le chances di tagliare il traguardo sono ridotte ai minimi termini. Il Palermo cos' come lo ha pensato Mignani, solido, denso, accorto e più coperto, non sembra funzionare. I giocatori devono prendere coscienza del momento ed invertire il trend, poiché sono loro i primi responsabili di questa crisi. Il 3-5-2 coniato per conferire impermeabilità alla fase difensiva non pare essere il vestito tattico idoneo alle peculiarità di una squadra costruita per giocare con il 4-3-3. I gol, purtroppo, il Palermo li incassa comunque, con l'aggravante che è peggiorata vistosamente qualità e mole della produzione offensiva. Con Di Mariano ai box e Buttaro che ha caratteristiche prettamente difensive, l'assetto tattico va ripensato. Segre non può essere sacrificato sull'esterno, poiché deve giocare in mediana e possibilmente da titolare. Lund mostra difficoltà a ricoprire il ruolo a tutta fascia sul fronte opposto, per quanto sia comunque cresciuto sul piano della spinta. L'alternativa designata, Aurelio, è infortunato. Altro motivo valido per cambiare modulo in vista di rush finale di regular season e playoff.