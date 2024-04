Palermo, verso lo Spezia: lunedì 29 aprile Mignani in conferenza stampa

Archiviata la sconfitta rimediata sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" contro la Reggiana, inizierà oggi la preparazione del Palermo in vista della sfida contro lo Spezia, in programma mercoledì 1° maggio alle ore 15:00 allo Stadio "Alberto Picco". Intanto, lunedì 29 aprile l’allenatore Michele Mignani parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA. "L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 11.10 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards", informa il club di viale del Fante.