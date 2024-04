Palermo, Gds: “Mignani cambia a La Spezia? Rombo con Segre, Ranocchia e Di Francesco”

Tre pareggi prima di una sconfitta inattesa e dolorosa. L'avventura di Mignani sulla panchina del Palermo è iniziata tra mille difficoltà ed una vittoria che tarda ad arrivare. Appena tre i punti in quattro match, score analogo alla striscia che ha portato all'esonero di Corini dopo il rocambolesco ko nei minuti finali a Pisa. Il 3-5-2 coniato dall'ex tecnico del Bari per provare a corroborare equilibri e densità in fase difensiva, ha fornito riscontri flebili ma non ha risolto le evidenti problematiche in seno alla squadra. Palermo certamente più accorto e compatto, che magari non si allunga e smaglia sul piano corale ma concede comunque molto nella propria area di rigore. Errori individuali, tecnici, di concentrazione o di posizionamento, si ripetono sistematicamente su palla inattiva e in sede di marcatura nella propria area, con l'aggravante di una produzione offensiva piatta, asfittica e oggettivamente ridotta ai minimi termini con il cambio di modulo.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sulla possibilità di una nuova svolta tattica già a partire da La Spezia. Mignani starebbe pensando seriamente di tornare al suo marchio di fabbrica strategico, ovvero quel 4-3-1-2 con cui ha sfiorato la promozione in Serie A con il Bari ed ottenuto i migliori risultati in carriera. Circostanza suggerita dal ritorno tra i disponibili di Ranocchia e Vasic, calciatori funzionali per caratteristiche a questo specifico assetto, ed i contestuali infortuni di Di Mariano e Aurelio che tolgono due opzioni di ruolo come esterni a tutta fascia. Contro i liguri, nella delicata trasferta in programma il primo maggio al Picco,, Mignani starebbe pensando ad un Palermo molto diverso rispetto a quello proposto nelle sue prime uscite alla guida della squadra. Possibile l'utilizzo di un classico rombo, con Gomes, Segre ed Henderson in mediana, Ranocchia ad agire da trequartista tra le linee, Di Francesco spostato seconda punta a fianco di Brunori . Palermo con il 4-3-1-2 o 4--3-2-1 in relazione al raggio d'azione di Di Francesco, con un indole decisamente più propositiva rispetto a quanto visto all'alba della nuova gestione tecnica. Il tempo non è molto per testare il nuovo modulo, ma sarà interessante vedere riscontri e risposta della squadra in termini di performance e qualità di gioco espresso, in vista dei playoff.