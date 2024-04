Palermo, Gds: “Sette ko al Barbera, davvero troppi! Rischio disaffezione, playoff…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul deludente rendimento interno del Palermo in questa stagione: sette sconfitte casalinghe sono davvero troppe per una squadra che nutre ambizioni di vertice. Nello scorso campionato, con Corini alla guida ed una rosa decisamente meno attrezzata rispetto a quella attuale, i ko al Barbera furono solamente tre. Da sempre l'alto livello di performance della compagine rosanero tra le mura amiche ha costituito un plus nei rispettivi campionati di pertinenza e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Lo score attuale era decisamente impossibile da immaginare alla vigilia di una stagione che vedeva il Palermo targato CFG come big designata del torneo cadetto e tra le favorite assolute per il salto di categoria. Sei di queste sconfitte sono maturate durante la gestione Corini, ma anche con l'avvento di Mignani in panchina il rendimento casalingo della squadra rosanero non è certamente migliorato. Appena due punti in tre gare della nuova gestione, due pari contro Sampdoria e Parma e l'inopinato flop di sabato scorso contro la Reggiana di Nesta. Il noto quotidiano regionale riporta alla memoria alcuni dati statistici: nella stagione 1996-1997, in Serie B, arrivarono sette sconfitte casalinghe complessive e il Palermo chiuse penultimo in classifica retrocedendo in Serie C. L'ultima annata in Serie A dell'era Zamparini, datata 2016-2017, vide addirittura la squadra rosanero soccombere per ben dodici volte nel proprio stadio, in un campionato tribolato e tumultuoso in cui si alternarono ben cinque tecnici sulla panchina del Palermo: Ballardini, De Zerbi, Corini, Lopez e Bortoluzzi. Ovviamente la moria di risultati e la modesta qualità delle prestazioni offerte sta progressivamente demotivando ed allontanando una parte di pubblico dagli spalti dell'impianto di viale del Fnate. Dai trentunomila spettatori presenti nel big match contro il Como, ultimo successo interno del Palermo in stagion, si è passati ai ventimila tifosi, tra abbonati e paganti, che hanno assistito alla sconfitta di sabato scorso di Brunori e compagni contro la Reggiana. Un decremento tanto fisiologico quanto preoccupante, se la squadra di Mignani non riuscirà ad invertire il trend in questo finale di stagione in vista dei playoff, il rischio di un processo di disaffezione è molto alto. Ritrovare identità, compattezza e slancio in queste ultime tre gare della regular season diventa fondamentale, non soltanto sul piano numerico e della classifica, ma anche per creare quella base di fiducia ed entusiasmo utile a preparare al meglio il preliminare playoff da giocare auspicabilmente proprio al Renzo Barbera.