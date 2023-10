Palermo, verso lo Spezia: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

La sfida contro gli uomini di Massimiliano Alvini è in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro lo Spezia, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Seduta di allenamento mattutina oggi per la squadra di Eugenio Corini che, a Torretta , ha svolto un'attivazione tecnica e mobilità, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Intanto domani, domenica 22 ottobre, alle ore 17:35 allo Stadio "Renzo Barbera", l'allenatore rosanero parlerà in conferenza stampa. "L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C", informa il club di viale del Fante.