Beppe Accardi:” “Palermo non ha grande rosa. L’attaccante migliore è in panchina…”

"Palermo protagonista del campionato? Sopravvalutato. Alla fine non ha tutta questa gran rosa: non ha personalità, in mezzo al campo manca un uomo d’ordine che detta di tempi e davanti il mister lascia in panchina il miglior attaccante: Soleri. Per tutti questi motivi ribadisco che Nesta è stato bravissimo ad andare a colpire nei punti deboli.Se mi aspettavo il risultato? Assolutamente sì. Vittoria giusta e tutto il merito va ad Alessandro Nesta. Da cosa nasce questa convinzione? Il mister è stato bravo ad affrontare la partita nell’unica maniera possibile, cioè senza aspettare l’avversario ma andandolo ad attaccare. Era l’unico modo per uscire con dei punti dal Barbera. Nesta? Lo ritengo un tecnico eccellente. È riuscito a tirare fuori il meglio dal materiale umano che aveva a disposizione. Quando in una stagione ti capita la marea di infortuni che è capitata alla Reggiana, c’è solo una cosa da fare: il segno della croce e sperare di salvarti Palermo? Parliamo di una piazza anche un po’ rompipalle. Però se non arrivava il City Group a quest’ora manco esistevano".