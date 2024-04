Palermo, Gds: “Rosa a picco tra i fischi del Barbera. Paura e confusione, playoff…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, nel consueto focus di analisi post match a firma Carlo Brandaleone, analizza il flop interno del Palermo contro la Reggiana. Passi indietro evidenti in termini di compattezza e personalità da parte della formazione di Mignani, con il nuovo tecnico del Palermo che incassa la prima sconfitta della sua gestione dopo tre pareggi consecutivi. Rosa che hanno lasciato a testa bassa il manto erboso dl Barbera, sommersi dai fischi dei propri tifosi che sono come tornati indietro nel tempo rivivendo uno scenario che pareva ormai essere archiviato. I piccoli progressi in termini di equilibrio e coesione palesati nelle rime tre uscite della nuova gestione sembravano ormai aver chiuso la crisi di Brunori e compagni ma, per quanto visto contro la formazione di Nesta era soltanto una convinzione illusoria. Dopo tre ko di fila, anche la Reggiana ha vinto con merito al Barbera contro un Palermo legnoso, avversato da limiti tattici e mentali, fin troppo aggrappato alle magie di Brunori ed incapace di imbastire una reazione credibile sul piano di idee e gioco dopo aver subito la rimonta emiliana in avvio di ripresa. Il noto quotidiano regionale evidenzia come non vi siano clamorose responsabilità specifiche di reparto in occasione dei gol di Portanova e Rozzio,ma il Palermo appare ancora condizionato dalla paura e contratto sotto ogni punto di vista. Dopo una avvio di marca reggiana, la magia di Brunori su assist di Lucioni sembrava aver restituito serenità alla squadra. Invece la Reggiana ha avuto la forza di pareggiare e segnare il gol del sorpasso, con la squadra che ha evidentemente accusato il colpo. Mignani ha cambiato tutto il cambiabile in termini di modulo ed interpreti, attingendo a piene mani dalla panchina, ma le mosse sono apparse soluzioni pasticciate e nel finale ha regnato la confusione. Palermo a sparare palloni nel mucchio e Reggiana a gestire il vantaggio con relativa tranquillità. Non c'è ancora il conforto della matematica, ma il gap sulle inseguitrici e tale per cui il Palermo parteciperà certamente ai prossimi preliminari dei playoff. Le prestazioni gettano tuttavia nello sconforto, già a La Spezia, mercoledì prossimo, si vedrà quali scorie ha lasciato in dote il ko contro la formazione di Nesta.