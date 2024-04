Salerno: “Partita top, complimenti a squadra e Nesta. Città deve essere orgogliosa”

"Dopo i primi 45 minuti ho pensato che non meritavamo di essere in svantaggio, avevamo avuto due occasioni nitide per passare in vantaggio. Abbiamo fatto una grandissima partita, la forza è stata quella di non abbattersi dopo tre sconfitte di fila. Devo fare i complimenti alla squadra e al mister. È riuscito a dare tranquillità e coraggio, grande merito del mister. Abbiamo vinto con le big e non contro altre squadre? Non lo dobbiamo capire, dobbiamo pensare che da 25 anni che a Reggio Emilia non si vedono due anni di fila di serie B (si commuove), fatto un campionato strepitoso. Non abbiamo reso al massimo ma abbiamo compensato partite fuori casa, abbiamo vinto con tutte le big del campionato. La città deve essere orgogliosa. Importante salvarci, mancano ancora dei punti. Speriamo di regalare questa soddisfazione ai tifosi anche in casa. Abbiamo sofferto nell’ultimo periodo, settimana pesante. Non potevamo rovinare tutto il lavoro fatto in questi cinque anni per tre partite sbagliate. Calo di tensione. Meritiamo di salvarci, abbiamo fatto un campionato importante. È da ottobre che non abbiamo un rigore, tanti infortuni. Abbiamo sofferto tanto. Questa settimana ci fa capire lo spessore del nostro gruppo".