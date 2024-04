Corriere dello Sport: “Mignani, stesso modulo e volti nuovi a La Spezia. Soleri…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone l'accento sulle parole di Mignani nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Spezia. Il tecnico rosanero va a caccia della prima vittoria della sua gestione, dopo i tre pari caratterizzati da timidi progressi sul piano di equilibrio e compattezza ed il brutto ko contro la Reggiana che ha fatto ripiombare l'ambiente nello sconforto. Proprio sull'aspetto psicologico e mentale Mignani ha insistito in vista di questo rush finale di regular season ed eventuali playoff. L'allenatore genovese ha esortato la squadra a non farsi smontare o condizionare da un risultato negativo, ma di continuare a credere con fiducia nel lavoro che sta svolgendo, certo che arriveranno presto riscontri tangibili e frutti sperati sul rettangolo verde. Intanto, dopo la batosta interna contro la Reggiana, settima stagionale al Barbera, il Palermo è chiamato ad un delicato ed ostico impegno infrasettimanale sul campo dello Spezia. Formazione di D'Angelo che, seppur composta da calciatori di ottimo livello per la categoria, si trova impelagata nella lotta per scongiurare i playout. Liguri che vogliono tornare a vincere e incamerare tre preziosissimi punti salvezza, Palermo che deve blindare matematicamente l'accesso ai playoff, difendere la sesta posizione dall'assalto di Brescia e Sampdoria ma, soprattutto, dare una risposta convincente a se stesso, al proprio tecnico ed ai tifosi che hanno ingoiato troppi bocconi amari in questa annata. Il noto quotidiano sportivo nazionale ipotizza un Palermo in campo al "Picco" con il solito 3-5-2 ma con qualche nuovo interprete in ottica turnover: possibili chances per Graves e Ceccaroni nella difesa a tre, Segre potrebbe agire da quinto alto a destra, Gomes ed Henderson in mediana con Ranocchia tra le linee a supporto di Brunori e Soleri. Possibile panchina inizialmente per Mancuso e Di Francesco.