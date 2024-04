Spezia: seduta pomeridiana verso il Palermo, differenziato per tre. I dettagli

Prosegue la preparazione della compagine ligure in vista della gara contro gli uomini di Michele Mignani.

Due giorni e sarà Spezia-Palermo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Luca D'Angelo in vista della gara contro gli uomini di Michele Mignani, in programma mercoledì 1° maggio alle ore 15:00 allo Stadio "Alberto Picco".