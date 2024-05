Carrera: “Sapevamo come mettere in difficoltà il Palermo. Preso due gol evitabili”

2-2: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Ascoli , andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera" e valida per il penultimo turno di campionato. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine bianconera, Massimo Carrera , intervenuto in conferenza stampa.

"Caligara? È un premio, tiene vive le speranze. Dobbiamo continuare così, vincere venerdì e giocare in questa maniera. E aspettare… Sapevamo che palla a terra potevamo mettere in difficoltà il Palermo,abbiamo preso Due gol evitabili. Così diventa tutto più difficile ma la squadra non si è disunita, siamo stati brava a pareggiarla. La squadra è viva. La contestazione? Fa male, ma il tifoso ha diritto di esprimere la sua opinione. Noi daremo tutto quello che abbiamo in campo per l’Ascoli".