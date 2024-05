SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Ascoli. Come finirà? (1-X-2)

Due giorni e sarà Spezia-Palermo, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Dopo le due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia, precedute dai tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria, Cosenza e la capolista Parma, la squadra di Michele Mignani tornerà in campo domenica pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 15:00. Matteo Brunori e compagni affronteranno in casa gli uomini di Massimo Carrera, reduci dal ko al "Del Duca" contro il Cosenza di Gennaro Tutino.