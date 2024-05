Ascoli, l’ex Colomba: “Il Palermo ha già perso, può succedere anche questa volta”

"Sono sorpreso perché pensavo che nonostante le problematiche i cambi di allenatori, l'Ascoli riuscisse a tirarsi fuori. Anche quando ho allenato i bianconeri da subentrato mi andò bene. Arrivai a dicembre e iniziammo la scalata verso la salvezza tanto da arrivare ad un passo dai playoff. A me andò bene". Lo ha detto Franco Colomba, intervistato ai microfoni del "Corriere Adriatico". "L’Ascoli mi sembrava una squadra che potesse ambire ad un campionato non dico da playoff ma almeno decente, invece ha intrapreso un percorso non positivo. Non so il motivo, dall’esterno non è percepibile cosa sia successo. Forse la squadra ha perso un po’ di entusiasmo, ma in Serie B non si deve mai abbassare la guardia perché tutti possono vincere o perdere contro tutti", ha proseguito l'ex allenatore dell'Ascoli, prossimo avversario in campionato del Palermo.